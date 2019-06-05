В Прикамье чиновница обманом получила квартиру и подарила ее дочери

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-05T16:32:17+03:00

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В Чайковском осудят экс-чиновницу. Когда она еще была на службе, женщина обманом приобрела право на служебную квартиру, а затем подарила ее своей дочке. Этим она нанесла муниципальному бюджету ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

- Кроме того, чиновница совершила ряд незаконных действий, явно выходящих за пределы ее полномочий, в результате которых из муниципальной собственности в пользу третьих лиц переданы 149 земельных участков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - В ее отношении возбудили уголовное дело по статьям «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «превышение должностных полномочий».

На квартиру и земельные участки наложен арест. В ближайшее время экс-чиновница предстанет перед судом. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU