2019-06-05T16:26:07+03:00
Происшествия

«Бил и унижал». В Прикамье осудят отца, который истязал 10-летнюю дочку

Уголовное дело уже передано в суд
Елена КОНОВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Добрянке осудят 37-летнего местного жителя. Как выяснили следователи, с января по февраль этого года мужчина истязал свою 10-летнюю дочку, хотя обязан был о ней заботиться и опекать.

- Обвиняемый выражался в отношении ребенка нецензурной бранью, унижал ее, бил, а также употреблял на ее глазах алкоголь, чем нравственно травмировал дочь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В его отношении возбудили уголовное дело по статье «истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что 37-летняя жительница села Платошино Пермского района издевалась над своей дочерью, потому что девочка получила плохие оценки в школе. А также, по словам матери, за невыполнение работы по дому девочка "была достойна" побоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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