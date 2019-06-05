В Перми 6 июня на целый день перекроют Комсомольский проспект

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-05T15:25:37+03:00

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В четверг, 6 июня, в Свердловском районе Перми пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-лети. «Пермских моторов». В связи с этим в районе будет перекрыто движение.

С 5:00 до 21:00 будет закрыто движение транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Чкалова до дома №93 по Комсомольскому проспекту.

С 05:00 5 июня до 21:00 6 июня будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспортных средств по Комсомольскому проспекту от улицы Чкалова до здания по адресу: Комсомольский проспект, 93.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 3 месяца закроют улицу Крупской. В Мотовилихинском районе Перми на все лето перекроют улицу Крупской. Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, на участке Крупской от Парковой до Розалии Землячки будут производиться ремонтные работы. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU