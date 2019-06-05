В Прикамье построят установки по производству параформальдегида и формалина

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-05T15:18:21+03:00

В рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений. Фото: архив "КП"

Соглашение об этом будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума

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На Петербургском международном экономическом форуме, который откроется уже завтра, 6 июня, будет подписан специальный инвестиционный контракт с ПАО «Метафракс», который предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству установок по производству параформальдегида и формалина.

- Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Карьер» и подписание соглашения с компанией Газпром Нефть, - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

В завершении первого дня форума состоится заседание Консультативной комиссии Госсовета. Одним из главных вопросов обсуждения станет «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивости региональных бюджетов», в дискуссии примут участие представители делегации Пермского края. Также запланировано участие пермяков в сессии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».

ИСТОЧНИК KP.RU