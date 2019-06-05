2019-06-05T15:18:21+03:00
Экономика

В Прикамье построят установки по производству параформальдегида и формалина

Соглашение об этом будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений.В рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

На Петербургском международном экономическом форуме, который откроется уже завтра, 6 июня, будет подписан специальный инвестиционный контракт с ПАО «Метафракс», который предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству установок по производству параформальдегида и формалина.

- Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Карьер» и подписание соглашения с компанией Газпром Нефть, - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

В завершении первого дня форума состоится заседание Консультативной комиссии Госсовета. Одним из главных вопросов обсуждения станет «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивости региональных бюджетов», в дискуссии примут участие представители делегации Пермского края. Также запланировано участие пермяков в сессии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми 6 июня на целый день перекроют Комсомольский проспект
Житель Добрянки систематически избивал свою 10-летнюю дочь
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский
Пермячка сломала ногу, спускаясь с трапа самолета
В Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя
В Перми на 3 месяца закроют улицу Крупской
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв
Прямой эфир губернатора Прикамья собрал почти 5000 онлайн-просмотров
В Пермском крае клещи покусали 1176 детей
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
В Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки
Правительство Прикамья закупит зонтики на 89 тысяч рублей
25 тысяч студентов Пермского края смогут получить работу в летние каникулы
36 проектов из Пермского края получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
В Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе
«Вот это да!» Подписчики Зои Бербер поразились ее сходством с актрисой Еленой Кориковой