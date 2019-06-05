В Прикамье построят установки по производству параформальдегида и формалина
На Петербургском международном экономическом форуме, который откроется уже завтра, 6 июня, будет подписан специальный инвестиционный контракт с ПАО «Метафракс», который предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству установок по производству параформальдегида и формалина.
- Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Карьер» и подписание соглашения с компанией Газпром Нефть, - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
В завершении первого дня форума состоится заседание Консультативной комиссии Госсовета. Одним из главных вопросов обсуждения станет «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивости региональных бюджетов», в дискуссии примут участие представители делегации Пермского края. Также запланировано участие пермяков в сессии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».
ИСТОЧНИК KP.RU