Житель Добрянки систематически избивал свою 10-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-05T15:15:51+03:00

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Родители обязаны заботиться о своих детях, однако, 37-летний житель Добрянки так не считал. В течение месяца он систематически избивал и оскорблял свою 10-летнюю дочь. На глазах девочки он выпивал и нецензурно выражался.

В отношении горе-отца следователи возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбуждено уголовное дело на отчима, который четыре часа издевался над полуторагодовалым ребенком. 10 марта около 1.40 жительница дома по улице Революции услышала шум в соседней квартире - сильно плакал и кричал ребенок. Она вызвала полицию.По адресу прибыл наряд Росгвардии. Малыша, которому всего 1 год и 4 месяца, нашли на балконе, он госпитализирован в больницу. А мать, по словам соседки, вернулась домой только около 6 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU