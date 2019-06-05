2019-06-05T14:59:14+03:00
Общество

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский

Одним из приоритетных направлений его деятельности станет продвижение современных телеком-услуг для населения
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Фото пресс-службе компанииФото пресс-службе компании
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Петр Владимирович Козловский родился 24 марта 1977 года в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

В 2000 году окончил Томский государственный университет систем управления и радиотехники по специальности инженер по эксплуатации радиоэлектронного оборудования.

Сразу после университета принят на работу в государственное предприятие «Аэронавигация севера Сибири» (г. Ноябрьск) на должность инженера командно-диспетчерского пункта (КДП) службы радиотехнического обеспечения полётов. Через полгода возглавил службу КДП, а через 2,5 года исполнял обязанности заместителя директора по радиотехническому обеспечению полётов.

В 2003 году принят в компанию ОАО «МегаФон» на должность руководителя обособленного подразделения в г. Ноябрьск Сургутского регионального отделения. В марте 2009 года возглавил коммерческую службу Сургутского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон». В апреле 2012 года назначен на должность директора Пермского отделения ОАО «МегаФон».

С июня 2019 года Петр Козловский назначен руководителем Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Одним из приоритетных направлений его деятельности станет продвижение современных телеком-услуг для населения, государственных и корпоративных клиентов на базе новейших волоконно-оптических линий связи, построенных в Пермском крае за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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