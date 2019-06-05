Пермячка сломала ногу, спускаясь с трапа самолета

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-05T14:53:23+03:00

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Печальным оказалось возвращение в родной города для жительницы Перми. Спускаясь с трапа самолета, она поскользнулась и сломала ногу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП .

Известно, что в апреля 2019 года, пассажирка рейса «Шереметьево-Пермь» авиакомпании «Аэрофлот», спуская с трапа, поскользнулась на наледи, упала на бетонное покрытие стоянки и сломала ногу.

Следователи допросили свидетелей, сотрудников аэропорта, назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермский аэропорт завезли телетрапы. Огромные грузовики заметили пермяки рядом с аэропортом «Большое Савино». Пользователи социальных сетей предположили, что это долгожданные телетрапы. В министерстве транспорта по Пермскому краю подтвердили информацию. В Пермь поставили телетрапы «Тиссен групп». К их монтажу приступят после реконструкции перрона.

ИСТОЧНИК KP.RU