2019-06-05T14:53:23+03:00
Происшествия

Пермячка сломала ногу, спускаясь с трапа самолета

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Печальным оказалось возвращение в родной города для жительницы Перми. Спускаясь с трапа самолета, она поскользнулась и сломала ногу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП .

Известно, что в апреля 2019 года, пассажирка рейса «Шереметьево-Пермь» авиакомпании «Аэрофлот», спуская с трапа, поскользнулась на наледи, упала на бетонное покрытие стоянки и сломала ногу.

Следователи допросили свидетелей, сотрудников аэропорта, назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермский аэропорт завезли телетрапы. Огромные грузовики заметили пермяки рядом с аэропортом «Большое Савино». Пользователи социальных сетей предположили, что это долгожданные телетрапы. В министерстве транспорта по Пермскому краю подтвердили информацию. В Пермь поставили телетрапы «Тиссен групп». К их монтажу приступят после реконструкции перрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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