СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-05T14:33:37+03:00

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Полицейские задержали 33-летнего жителя Пермского края, который в кустарных условиях производил алкоголь. В деревне Новая Ивановка Краснокамского района в складском помещении мужчина оборудовал производственную линию. Там он в кустарных условиях производил алкоголь, разливал по пятилитровым бутылям и сбывал на территории края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/713016" frameborder="0"></iframe> В Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудникам полиции удалось изъять 2825 литров спиртосодержащей жидкости, а также черновые записи и около 2500 пятилитровых пустых канистр.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки. В Перми осудили молодого человека за распространение наркотиков. Сотрудники полиции заметили парня, который ходил из подъезда в подъезд. Полицейские решили проследить за ним и увидели, что молодой человек оставляет закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU