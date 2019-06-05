В Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя
Полицейские задержали 33-летнего жителя Пермского края, который в кустарных условиях производил алкоголь. В деревне Новая Ивановка Краснокамского района в складском помещении мужчина оборудовал производственную линию. Там он в кустарных условиях производил алкоголь, разливал по пятилитровым бутылям и сбывал на территории края.
В Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя.
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудникам полиции удалось изъять 2825 литров спиртосодержащей жидкости, а также черновые записи и около 2500 пятилитровых пустых канистр.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки. В Перми осудили молодого человека за распространение наркотиков. Сотрудники полиции заметили парня, который ходил из подъезда в подъезд. Полицейские решили проследить за ним и увидели, что молодой человек оставляет закладки.
ИСТОЧНИК KP.RU