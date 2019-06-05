Прямой эфир губернатора Прикамья собрал почти 5000 онлайн-просмотров

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-05T13:38:50+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников провел седьмой прямой эфир в Instagram. Он был посвящен образованию и летнему отдыху. Анонс эфира собрал более 400 вопросов.

Общение Максим Решетников начал с вопроса о детском отдыхе, эту тему он обещал поднять на предыдущем прямом эфире. Глава региона пояснил, что в Прикамье действует несколько форм поддержки родителей по организации детского отдыха в летних лагерях: сертификаты, компенсация и предоставление путевок.

«Каждый муниципалитет получает по 1,5 тысячи на каждого ребенка, есть перечень категорий жителей, которые обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Муниципалитет сам выбирает, как обеспечить детей отдыхом. Очень большой привлекательностью пользуются сертификаты. Они дают возможность родителю выбирать лагерь и при этом получать бюджетную поддержку, которая формируется исходя из расчетной стоимости путевки, и бюджет может компенсировать от 30 до 100%, - отметил губернатор. – В этом году мы эту расчетную стоимость путевки индексировали на 4%. Мы еще проанализируем установленную расчетную стоимость, при необходимости выйдем с предложением о ее корректировке». Всего консолидированный бюджет на отдых и оздоровление детей в этом году составляет 742 млн рублей. Это больше на 49 млн рублей, чем в 2018 году.

Губернатор подчеркнул, что много обращений от жителей приходит по льготам для многодетных и малоимущих семей, якобы поддержки многодетным не оказывается. Максим Решетников ответил, что, независимо от уровня доходов и очередности рождения ребенка, семьи получают единовременное денежное пособие при рождении ребенка (20 101,69 руб.), а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком (работающие родители - по месту работы, неработающие - в органах социальной защиты – от 3 769,07 рублей до 7 538,12 рублей), а также имеют право на распоряжение средствами маткапитала. «Помимо финансовых выплат, у многодетных семей есть право на первоочередной прием ребенка в детский сад, для них действуют льготы по транспортному налогу, а также в крае работает программа «Молодая семья», дающая приоритетное право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий», - сказал Максим Решетников.

По итогам 2018 г. 1 120 молодых семей воспользовались социальной выплатой на улучшение жилищных условий (247 семей - 35% выплатой, и 873 семьи – 10% выплатой). К сожалению, на руках семей-участников осталось 113 нереализованных свидетельств почти на 30 млн рублей. При этом срок действия свидетельств в Прикамье продлен на полгода и некоторые из них можно реализовать в 2019 году. Ожидается, что в этом году выплатой воспользуются 1 179 молодых семей, из них 214 семей - 35% выплатой, 965 семей выплатой в размере 10% от расчетной стоимости жилья. Для сокращения срока ожидания выплаты с этого года в Пермском крае увеличивается финансирование региональной программы по 10% выплатам - на 150 млн руб. Благодаря этим мерам дополнительно 600 молодых семей смогут получить свидетельства. В 2020 – 2021 годы дополнительно на такую поддержку будет направлено еще по 300 млн руб. В результате за три года выплату получат почти 7 тысяч молодых семей. Для сравнения при прежних объемах финансирования поддержку получили бы 3 тысячи молодых семей.

Также жители Пермского края во время прямого эфира интересовались планами властей по строительству новых детских садов и школ. Максим Решетников отметил, что в планах в период с 2019 по 2021 г в Прикамье построить 25 школ и 25 детских садов. Из них в Пермском районе за три года возведут 2 школы и 5 садиков. В 2019 году будет введено 5 школ в 5 муниципалитетах и 14 садов в 8 муниципалитетах.

Большое количество вопросов во время общения с жителями поступило относительно объединения школ. Пользователи считают, что этот процесс выгоден местным администрациям, а не родителям и ученикам. Максим Решетников подчеркнул, что процессы слияния школ проходят как раз в интересах учеников. «В первую очередь происходит объединение юридических лиц. Это дает большую экономия на административном-управленческом персонале. По этой экономии директор уже может сам принять решение о распределении средств, - отметил губернатор. - Также разбирался с питанием в школах. Четверть школ содержат в штатном расписании поваров. В этом, конечно, нет ничего плохого, но часть школ за норматив – закупает готовое питание на аутсорсинге, а часть школ на эти деньги покупает продукты, а поваров содержит за счет субсидии, которую мы по сути даем на образовательный процесс. Нам нужно четко разобрать, какие деньги, на что направляются. Мы должны финансировать не директоров, а образование наших детей».

Спросили жители о содержании и ремонте крупных дорог, таких как Пермь-Екатеринбург, Кунгур-Соликамск и Кизел-Александровск, а также небольших муниципальных дорог, например, дороги Усть-Весляна – Сейва. В частности, по дороге Кунгур-Соликамск Максим Решетников отметил, что резкое ухудшение состояние дороги обусловлено ограничением движения большегрузов по Чусовскому мосту, соответственно, все они поехали по этой дороге. Для исправления ситуации краевые власти уже приняли решение установить на ней пункт весогабаритного контроля, а также начать ее ремонт. В этом году планируется отремонтировать 58 км этой дороги. Кроме того, подчеркнул губернатор, очевидно, что содержание крупных, стратегически важных дорог необходимо забирать из муниципалитета на региональный уровень.

За час глава региона ответил на 60 вопросов, единовременно за эфиром следило порядка 700 пользователей социальной сети, в общей сложности эфир посмотрели почти 5000 человек.

Запись эфира можно найти на IGTV в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU