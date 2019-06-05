В Пермском крае клещи покусали 1176 детей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-05T13:37:04+03:00

Всего с начала сезона от укусов пострадали 5914 человек

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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 5914 человек, в том числе 1176 детей. За последнюю неделю в Пермском крае от укусов клеща пострадали 1361, из них 249 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

По результатам лабораторных исследований: 1,1% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 36,3% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,5% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% гранулоцитарным анаплазмозом человека

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU