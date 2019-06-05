2019-06-05T13:39:06+03:00
Общество

Правительство Прикамья закупит зонтики на 89 тысяч рублей

Всего закупят 14 зонтов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аппарат Правительства Пермского края выделит 89 тысяч рублей на покупку зонтиков - 6, 300 за штуку. Всего чиновники планируют закупить 14 зонтиков. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, зонты должны быть мужские, черные, типа — трость, с деревянными ручками в виде крючков, без чехлов. Указано, что указанная средняя стоимость зонтов соответствует изделиям фирм «Bugatti», «FULTON» и «Ferre Milano».

В пресс-службе правительства пояснили, что зонты нужны для мероприятий вне города.

- Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения, - отметили в пресс-службе. - Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня, конкурс должен состояться 17 июня.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Прикамья выделит почти 500 тысяч рублей из краевого бюджета на конфеты. Сувенирные наборы с символикой Пермского края закупят для аппарата правительства Прикамья. Всего планируют купить 1494 коробки конфет. Стоимость одного набора варьируется от 206 до 456 рублей. Таким образом, общая сумма контракта составила 491 557,00 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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