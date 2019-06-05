25 тысяч студентов Пермского края смогут получить работу в летние каникулы

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-05T12:56:18+03:00

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Сегодня, 5 июня, на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос летней занятости подростков и студентов колледжей, техникумов и вузов в регионе.

По данным Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края, Центр занятости населения в этом году поможет трудоустроить более 6 тысяч подростков от 14 до 18 лет. 9 тысяч ребят планируют попробовать свои силы в муниципальных программах поддержки трудоустройства, когда администрации в территориях помогают найти работу на неполный рабочий день. Такой механизм уже успешно реализуется в Перми, Березниках, Соликамске, Краснокамске, Лысьве и др.

Как отметил губернатор Максим Решетников, планируется, что этим летом заработать смогут более 10 тысяч студентов заведений среднего профессионального образования и 15 тысяч учащихся вузов. «По планам большая часть ребят остается работать в Пермском крае, - подчеркнул глава Прикамья. - К примеру, среди бойцов студенческих отрядов почти 1900 человек будут трудоустроены в крае, еще 1 тысяча человек уедет на стройки федерального масштаба».

Также Максим Решетников напомнил, что в прошлом году поручал главам министерств сформировать централизованный заказ от работодателей для трудоустройства молодежи: «Вижу, что решение задачи с мертвой точки сдвинулось, но активность по-прежнему отстает от масштабов реализации тех проектов, которые у нас есть, - подчеркнул губернатор. - Работу надо продолжать и расширять количество рабочих мест, особенно это касается строительного блока, дорожного, блоку, связанному с благоустройством и ЖКХ. Это все те сферы, куда мы можем вовлечь больше молодежи».

Глава Прикамья Максим Решетников обратил внимание на то, что трудоустраивать бойцов студотрядов на работу – очень выгодно для работодателей, так как за них по закону не нужно платить отчислений в Пенсионный фонд. «У нас сейчас взносы в Пенсионный фонд 22%, на четверть практически дешевле с точки зрения заработной платы обходятся работодателям студотряды. Просто нужно активнее взаимодействовать с работодателем и доносить до него эту информацию», - подчеркнул губернатор.

Как рассказала руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Елена Соснина, для трудоустройства большего количества молодых людей в регионе была упрощена система медосмотров. Теперь для устройства на работу их можно пройти централизованно и бесплатно. Кроме того, в 2019 году в регионе планируется создать специализированный банк вакансий для временного трудоустройства молодежи.

В ходе заседания Правительства обсудили и волонтерскую деятельность, которая активно развивается в крае. На сегодняшний день в регионе работает 14,5 тысяч волонтеров, это практически в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом. «Этому помогли и крупные мероприятия, которые прошли в крае за зиму и весну в Пермском крае и обеспечили возможность волонтерам проявить себя», - отметила Елена Соснина. Летом волонтеры участвуют в благоустройстве и озеленении территорий прикамских городов, организации масштабных культурных мероприятий, а также помогают пожилым людям, людям с ОВЗ и работают в приютах для животных.

Большое значение в занятости молодежи имеют и образовательные, в ходе которых студенты проходят обучение, обсуждают с единомышленниками интересующие их вопросы, принимают участие в разработке проектов и решении проблем молодежи. По данным Агентства по туризму и молодежной политике, в форумах федерального значения в этом году примут участие не меньше 120 человек, окружного значения – не менее 150 и в краевых форумах – свыше 6 тысяч.

Как отметил студент магистратуры Пермского национального исследовательского политехнического университета Максим Потаскуев, участие в форумах позволяет реализовать себя, а также благодаря участию в форумах ему уже поступают предложения о работе из других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU