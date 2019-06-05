36 проектов из Пермского края получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом году гранты Президента России получит каждый пятый: 337 заявок удовлетворены.
В число победителей вошли 36 проектов из Пермского края. Наибольшая сумма гранта составляет 5,19 млн рублей: ее получит проект «Разумеется» по развитию-кейс-культуры в некоммерческом секторе», система обучения и обмена опытом представителей НКО и привлечение к общественной деятельности молодых профессионалов.
Еще 4, 44 млн рублей выделено на проект по развитию ветеранских НКО в малых территориях «Учимся друг у друга». 4,21 млн рублей направлено проекту «Служба качества жизни» по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы. В общей сложности проекты Пермского края получат поддержку Фонда на сумму 48,7 млн рублей.
Представленные прикамскими общественниками и волонтерами проекты затрагивают абсолютно разные сферы жизни. Среди победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу «Чирлидинг без границ», создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и многие другие. Всех победителей можно найти на сайтеhttps://президентскиегранты.рф/.
Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.
Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».
Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.
Справка:
В перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам первого конкурса 2019 года между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.
Доля региональных проектов среди победителей составляет 87%, столичных и федеральных – суммарно 13%.
376 инициатив из малых городов и сельской местности получат гранты на общую сумму 375 млн рублей.
Самыми большими по числу победителей стали направления:
– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 271 проект (16% от общего числа поддержанных проектов);
– поддержка проектов в области культуры и искусства – 217 проектов (13% от общего числа поддержанных проектов);
– сохранение исторической памяти – 193 проекта (12% от общего числа поддержанных проектов).
Стоит отметить, что проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.
Уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. Также подать заявки можно будет с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).
ИСТОЧНИК KP.RU