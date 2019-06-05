36 проектов из Пермского края получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-05T12:09:13+03:00

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Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом году гранты Президента России получит каждый пятый: 337 заявок удовлетворены.

В число победителей вошли 36 проектов из Пермского края. Наибольшая сумма гранта составляет 5,19 млн рублей: ее получит проект «Разумеется» по развитию-кейс-культуры в некоммерческом секторе», система обучения и обмена опытом представителей НКО и привлечение к общественной деятельности молодых профессионалов.

Еще 4, 44 млн рублей выделено на проект по развитию ветеранских НКО в малых территориях «Учимся друг у друга». 4,21 млн рублей направлено проекту «Служба качества жизни» по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы. В общей сложности проекты Пермского края получат поддержку Фонда на сумму 48,7 млн рублей.

Представленные прикамскими общественниками и волонтерами проекты затрагивают абсолютно разные сферы жизни. Среди победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу «Чирлидинг без границ», создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и многие другие. Всех победителей можно найти на сайтеhttps://президентскиегранты.рф/.

Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.

Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».

Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.

Справка:

В перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам первого конкурса 2019 года между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.

Доля региональных проектов среди победителей составляет 87%, столичных и федеральных – суммарно 13%.

376 инициатив из малых городов и сельской местности получат гранты на общую сумму 375 млн рублей.

Самыми большими по числу победителей стали направления:

– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 271 проект (16% от общего числа поддержанных проектов);

– поддержка проектов в области культуры и искусства – 217 проектов (13% от общего числа поддержанных проектов);

– сохранение исторической памяти – 193 проекта (12% от общего числа поддержанных проектов).

Стоит отметить, что проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.

Уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. Также подать заявки можно будет с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

ИСТОЧНИК KP.RU