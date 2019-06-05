2019-06-05T11:31:42+03:00
Общество

В Прикамье должник пробивался в собственную квартиру через форточку, чтобы восстановить газоснабжение

Его сын отказывался пускать отца и приставов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Соликамска проник в собственную квартиру через окно, чтобы пустить приставов и газовиков в квартиру.

В отношении двух жителей Соликамска - отца и сына - было возбуждено исполнительное производство, так как мужчины не обеспечили доступ в квартиру во время проверки газа. Весь дом отключили от газа. Родственников предупредили о последствиях, но они были непреклонны. Однако старшего из мужчин напугали штрафные санкции за неисполнение решения суда, и он решил пустить газовиков в квартиру.

Сын же категорически не соглашался. Чтобы попасть в квартиру, приставы и сотрудники управляющей компании спланировали целую спецоперацию.

- В день проведения исполнительных действий к дому прибыл специальный автомобиль, оснащённый устройством для подъёма на высоту. После того как младший из должников вновь отказался предоставить доступ в помещение, с помощью автовышки отец-должник проник на балкон своей квартиры, расположенной на втором этаже. Таким образом ему удалось попасть в помещение и открыть входную дверь для судебных приставов и газовиков, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Газовики выполнили необходимы работы и вернули газ в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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