2019-06-05T11:20:25+03:00
Общество

Губернатор назначил нового исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Прикамья

Им стала Оксана Бреднева
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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В среду, 5 июня, губернатор Пермского края Максим Решетников представил нового исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Место Александра Козюкова теперь будет занимать Оксана Бреднева.

- Оксана Олеговна родилась и получила образование в Перми, руководила крупными компаниями («Камтэкс-Химпром», «Гипсополимер»), была президентом крупнейшего в крае агропромышленного предприятия – Мясокомбината «Кунгурский», развивала собственные бизнес-проекты, - сообщается в пресс-службе правительства Прикамья.

Отмечается, что бывший министр останется в команде и будет заниматься важным направлением, связанным с обеспечением безопасности фитосанитарной, ветеринарной сфер в одной из федеральных структур.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский спортсмен стал номинантом на премию «Человек года» по версии журнала «GQ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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