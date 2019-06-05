В Перми за взятку в крупном размере осудили сотрудника «Газпрома»
Сотрудника «Газпрома» и его соучастника, директора строительной организации, осудили за взятку в размере 300 тысяч рублей.
Следователи выяснили, что в мае 2018 года злоумышленники потребовали крупную сумму денег от представителя коммерческой организации, чтобы подключить здание предприятия к газораспределительным сетям. О требованиях сотрудника «Газпрома» и его подельника представитель коммерческой организации сообщил в правоохранительные органы.
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и следователей второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому края спланировали спецоперацию по задержанию преступников. Злоумышленников задержали в кафе при передаче задатка в размере 150 тысяч рублей.
Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и лишения права на 1 год занимать должности связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Бывшему начальнику отдела газораспределительной организации в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей и лишения права на 2 год занимать должности связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.
ИСТОЧНИК KP.RU