В пермский аэропорт завезли телетрапы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-05T10:22:30+03:00

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Огромные грузовики заметили пермяки рядом с аэропортом «Большое Савино». Пользователи социальных сетей предположили, что это долгожданные телетрапы. В министерстве транспорта по Пермскому краю подтвердили информацию.

- В Пермь поставили телетрапы «Тиссен групп», - сообщили в ведомстве. - К их монтажу приступят после реконструкции перрона.

Всего в международный аэропорт «Пермь» завезли 5 телетрапов. Общая стоимость работ около 229 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми теперь будут осуществляться рейсы в Прагу. Самолеты из Перми в Прагу будут летать два раза в неделю. По расчетам специалистов, через два года, если рейсы будут востребованы, можно будет и отказаться от субсидий. А на освободившиеся деньги открыть еще какой-нибудь международный рейс. Первый рейс может быть открыт уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU