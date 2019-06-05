В пермский аэропорт завезли телетрапы
Огромные грузовики заметили пермяки рядом с аэропортом «Большое Савино». Пользователи социальных сетей предположили, что это долгожданные телетрапы. В министерстве транспорта по Пермскому краю подтвердили информацию.
- В Пермь поставили телетрапы «Тиссен групп», - сообщили в ведомстве. - К их монтажу приступят после реконструкции перрона.
Всего в международный аэропорт «Пермь» завезли 5 телетрапов. Общая стоимость работ около 229 миллионов рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми теперь будут осуществляться рейсы в Прагу. Самолеты из Перми в Прагу будут летать два раза в неделю. По расчетам специалистов, через два года, если рейсы будут востребованы, можно будет и отказаться от субсидий. А на освободившиеся деньги открыть еще какой-нибудь международный рейс. Первый рейс может быть открыт уже в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU