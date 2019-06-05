Пермский край станет пилотным регионом по созданию современного кампуса для иностранных студентов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-05T10:08:35+03:00

Соглашение об этом будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума

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Во время Петербургского международного экономического форума, который стартует в Санкт-Петербурге 6 июня, состоится сессия «Российское образование. Глобальная конкуренция и экспортный потенциал».

Ее участники обсудят вопросы создания привлекательных условий для иностранных студентов за счет развития системы современных кампусов, зарубежных филиалов и представительств, международных образовательных программ, внедрения современных технологий.

- По завершении работы сессии состоится подписание соглашения между Пермским краем, ВЭБ.РФ и Министерством науки и образования РФ, - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. - Его результатом станет взаимодействие сторон при реализации проекта создания современного многофункционального студенческого городка в рамках национального проекта «Образование». Пермский край и Томская область станут пилотными регионами, где будут созданы такие современные кампусы.

ИСТОЧНИК KP.RU