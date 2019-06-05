2019-06-05T10:08:35+03:00
Экономика

Пермский край станет пилотным регионом по созданию современного кампуса для иностранных студентов

Соглашение об этом будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Для иностранных студентов создадут современный кампус.Для иностранных студентов создадут современный кампус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во время Петербургского международного экономического форума, который стартует в Санкт-Петербурге 6 июня, состоится сессия «Российское образование. Глобальная конкуренция и экспортный потенциал».

Ее участники обсудят вопросы создания привлекательных условий для иностранных студентов за счет развития системы современных кампусов, зарубежных филиалов и представительств, международных образовательных программ, внедрения современных технологий.

- По завершении работы сессии состоится подписание соглашения между Пермским краем, ВЭБ.РФ и Министерством науки и образования РФ, - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. - Его результатом станет взаимодействие сторон при реализации проекта создания современного многофункционального студенческого городка в рамках национального проекта «Образование». Пермский край и Томская область станут пилотными регионами, где будут созданы такие современные кампусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
36 проектов из Пермского края получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
В Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе
«Вот это да!» Подписчики Зои Бербер поразились ее сходством с актрисой Еленой Кориковой
В Прикамье должник пробивался в собственную квартиру через форточку, чтобы восстановить газоснабжение
Губернатор назначил нового исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Прикамья
В Перми представили новую медаль международного марафона
В Перми за взятку в крупном размере осудили сотрудника «Газпрома»
В пермский аэропорт завезли телетрапы
В Перми перекроют центр города из-за репетиции парада
В Перми из окна выпала женщина
ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»
В соцсетях сообщили о том, что в Губахе разрушились постройки к фильму "Сердце Пармы"
«Они жгли свои сапоги, чтобы согреться».В Прикамье спасли туристов, перевернувшихся на лодке
Улыбающийся после операции ежик растрогал пользователей сетей
Житель Прикамья дважды украл продукты у соседа
В Перми в ДТП пострадала 8-летняя девочка
В Индустриальном районе Перми сгорел жилой дом
Пермяк из-за ревности избил знакомого
Пермский спортсмен стал номинантом на премию «Человек года» по версии журнала «GQ»
В Перми осудили рабочих автокрана за смерть человека
В Перми нашли погибшей пропавшую 85-летнюю пенсионерку
Четыре дня в Прикамье проведет личный духовник патриарха Кирилла