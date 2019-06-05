В Перми из окна выпала женщина

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-05T09:53:16+03:00

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Во вторник, 4 июня, в Орджоникидзевском районе было обнаружено тело женщины. По предварительной информации, она выпала из окна.

В краевом следственном комитете корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что проводится проверка.

- Было обнаружено тело женщины. Проведен предварительный осмотр. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза,личность погибшей устанавливается, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми девушка упала с Коммунального моста в реку. Вечером, в субботу, 1 июня, с Коммунального моста упала девушка. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции и медики "скорой помощи".Спасатели на лодках обследовали реку, но тело девушки найти не удалось. Личность пермячки устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU