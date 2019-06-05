2019-06-05T09:21:46+03:00
Дом. Семья

Улыбающийся после операции ежик растрогал пользователей сетей

Пермские ветеринары спасли жизнь зверьку, который весит всего 400 грамм
Елена КОНОВА
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Фото ветеринарного врача Нелли ТунековойФото ветеринарного врача Нелли Тунековой
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На днях врачи пермской ветеринарной клиники Нелли Тунекова и Вадим Меркулин провели уникальную операцию карликовому африканскому ежику. Его вес всего 400 грамм.

- К нам обратилась хозяйка Жори и сказала, что ее любимица вялая, у нее небольшое кровотечение, - рассказали врачи. - Выяснилось, что у Жори серьезное заболевание. Мы прооперировали его под анестезией, и уже через час Жори очнулась, стала на всех фыркать и кушать.

Ветеринарный врач и хозяйка ежика созваниваются каждый день. Поводов для тревоги нет - Жори прекрасно себя чувствует.

Врачи опубликовали фото ежика, на котором он, свернувшись в комочек, «улыбается». Такой милый снимок не остался без внимания.

- Обалдеть, - пишут пользователи сетей. - Очень приятно читать, здорово, когда врачи такие профессионалы. Здоровья и долголетия этой красавице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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