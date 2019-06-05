Житель Прикамья дважды украл продукты у соседа
В Пермском крае признали виновным жителя Куеда за кражу из квартиры. 74-летний мужчина, зная, что соседа в доме нет, взломал забор гвоздодером, вскрыл входную дверь и проник внутрь. Из дома он украл ноутбук, уходя, прихватил с кухни, продукты питания.
Через несколько дней злоумышленник повторил кражу. В этот раз он проник в дом через окно. Его целью были продукты питания. Часть похищенного мужчина решил перенести на крыльцо своего дома, который находился по соседству. Там его и задержали сотрудники полиции.
Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник добровольно возместил пострадавшему ущерб.
Суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU