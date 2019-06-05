2019-06-05T09:22:40+03:00
Происшествия

Житель Прикамья дважды украл продукты у соседа

За это ему дали условный срок
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае признали виновным жителя Куеда за кражу из квартиры. 74-летний мужчина, зная, что соседа в доме нет, взломал забор гвоздодером, вскрыл входную дверь и проник внутрь. Из дома он украл ноутбук, уходя, прихватил с кухни, продукты питания.

Через несколько дней злоумышленник повторил кражу. В этот раз он проник в дом через окно. Его целью были продукты питания. Часть похищенного мужчина решил перенести на крыльцо своего дома, который находился по соседству. Там его и задержали сотрудники полиции.

Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник добровольно возместил пострадавшему ущерб.

Суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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