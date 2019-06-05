В Индустриальном районе Перми сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-05T07:56:03+03:00

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В Индустриальном районе Перми 4 июня произошел пожар в жилом деревянном доме. Сообщение о пожаре поступило около 14:00. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Когда пожарные приехали на место, второй этаж здания был полностью объят огнем. Огнеборцам удалось быстро справиться с пламенем.

Дом был признан аварийным и находился на расселении, поэтому в подъезде, где началось возгорание, никого не было. Из соседнего подъезда эвакуировали 10 человек.

При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре погиб 49-летний мужчина. В Пермском крае загорелся частный дом в деревне Мостовая. Сообщение о возгорании поступило 2 июня в 17:23. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU