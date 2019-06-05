Пермяк из-за ревности избил знакомого

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-05T07:40:18+03:00

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В Кировском районе Перми 39-летний мужчина избил своего знакомого. Ранее судимый житель Перми выпивал со своим другом. В ходе вечера между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Ссора перешла в драку. Злоумышленник стал избивать знакомого.

Потерпевшего с травмами головы отправили в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 39-летнего мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за убийство подруги своей матери. В Чусовом было обнаружено тело 43-летней женщины. Сотрудники следственного комитета установили, что преступление совершил сын подруги женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU