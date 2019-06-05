2019-06-05T06:29:12+03:00
Происшествия

В Перми осудили рабочих автокрана за смерть человека

Им дали условный срок
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кировском суде Перми вынесли приговор владельцу автокрана и крановщику. Рабочие нарушили правила безопасность при использовании автокрана, из-за чего погиб человек.

Предпринимателю заказали проведение работ с использованием автокрана. На место направили крановщика. Рабочий знал, что при складывании крана есть «слепая зона», но в этот раз не обратил внимания на данную особенность. В момент складывания крана, в «слепой зоне» находился человек, которого зажало между опорами автокрана. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд кировского района приговорил предпринимателя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, крановщика - к 3 годам лишения свободы. Назначенное наказание подсудимым назначено условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми башенный кран упал на территорию жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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