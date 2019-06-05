В Перми нашли погибшей пропавшую 85-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 06:05 2019-06-05T06:05:40+03:00

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В Перми нашли тело 85-летней пенсионерки, страдающей болезнью Альцгеймера. 15 апреля Гиназия А. ушла из квартиры сына на улице Куйбышева в Свердловском районе и почти 2 месяца никто не знал, где она. К поискам женщины подключилась полиция и волонтеры. Поисковики несколько раз объявляли сбор на поиски.

Известно, что женщина страдала болезнью Альцгеймера.

Во вторник, 4 июня, волонтеры поискового отряда "Поиск пропавших детей" сообщили о том, что пенсионерку нашли погибшей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры собирают людей на поиски 73-летней пенсионерки. В воскресенье, 2 июня, около 17:00 в Краснокамске пропала 73-летняя Таисия Козицина. Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пенсионерка страдает потерей памяти. Если вам известно, что-либо о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону 204-49-04 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU