Четыре дня в Прикамье проведет личный духовник патриарха Кирилла

4 Июнь 20:36 2019-06-04T20:36:48+03:00

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Сразу после празднования дня города в Пермь прибудет личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Как рассказал секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовкаи, схиархимандрит Илий приедет 13 июня и в тот же день примет участие в конференции «История императорского дома Романовых». На следующий день он отправится в Белогорский мужской монастырь, а затем – в Кунгур, где побывает в женском монастыре. 15 и 16 июня схиархимандрит проведет в Перми, где встретится с семинаристами, а также проведет литургию в Богоявленском монастыре. В программе его пребывания также посещение Троице-Стефанова мужского монастыря и Успенского женского.

Наша справка:

Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году. После службы в армии окончил машиностроительный техникум в Серпухове. Затем поступил в Саратовскую духовную семинарию, позднее окончил Ленинградскую духовную академию, где и познакомился с будущим патриархом Кириллом. С 1966 по 1976 год провел в Псково-Печерском монастыре, затем был напрвлен в Пантелеимонов монастырь на Афоне. В 2009 году после избрания своего однокурсника патриархом стал его духовником.

ИСТОЧНИК KP.RU