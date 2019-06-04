2019-06-04T20:36:48+03:00
Общество

Четыре дня в Прикамье проведет личный духовник патриарха Кирилла

Схиархимандрит Илий посетит пять монастырей и несколько храмов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ФБ Андрея ЛитовкиФото: ФБ Андрея Литовки
Изменить размер текста:

Сразу после празднования дня города в Пермь прибудет личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Как рассказал секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовкаи, схиархимандрит Илий приедет 13 июня и в тот же день примет участие в конференции «История императорского дома Романовых». На следующий день он отправится в Белогорский мужской монастырь, а затем – в Кунгур, где побывает в женском монастыре. 15 и 16 июня схиархимандрит проведет в Перми, где встретится с семинаристами, а также проведет литургию в Богоявленском монастыре. В программе его пребывания также посещение Троице-Стефанова мужского монастыря и Успенского женского.

Наша справка:

Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году. После службы в армии окончил машиностроительный техникум в Серпухове. Затем поступил в Саратовскую духовную семинарию, позднее окончил Ленинградскую духовную академию, где и познакомился с будущим патриархом Кириллом. С 1966 по 1976 год провел в Псково-Печерском монастыре, затем был напрвлен в Пантелеимонов монастырь на Афоне. В 2009 году после избрания своего однокурсника патриархом стал его духовником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петербургском международном экономическом форуме будут подписаны инвестконтракты с «Уралкалием», «Уралхимом» и «Верхнекамской Калийной Компанией»
В пермском микрорайоне Ива сносят теннисный корт
На Петербургском международном экономическом форуме Пермский край подпишет более 10 соглашений
В Прикамье волонтеры собирают людей на поиски 73-летней пенсионерки
В Перми впервые пройдет фестиваль «День отцов»
В Перми парень стрелял по собакам из ружья
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Прикамье пристав помог женщине с эпилепсией
В Прикамье на пожаре погиб 49-летний мужчина
В Прикамье осудили бывшего сотрудника ДПС за взятку
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В Перми на машины упал забор
В Перми закрыли кафе «Эль-Муна»
В Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину
300 слов к трехсотлетию города!
В Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса
В Прикамье три человека погибли в утонувшей машине
В Перми нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Каме
"Бегает и скачет". Волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы