На Петербургском международном экономическом форуме будут подписаны инвестконтракты с «Уралкалием», «Уралхимом» и «Верхнекамской Калийной Компанией»

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-04T19:57:41+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме «Верхнекамская Калийная Компания», входящая в Группу «Акрон», и правительство Пермского края намерены подписать меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, предметом меморандума станет поддержка и реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн т хлористого калия в год», реализуемого ЗАО «ВКК».

Напомним, Петербургский международный экономический форум-2019 пройдет с 6 по 8 июня. В нем примет участие и делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. В рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений.

- Во второй день форума, 7 июня, на полях ПМЭФ состоится презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, - рассказали в краевом правительстве. - И в этот день планируется также подписание соглашения по Научно-образовательному центру с компаниями «Уралкалий» и «Уралхим».

ИСТОЧНИК KP.RU