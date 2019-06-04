2019-06-04T18:21:53+03:00
Спорт

В пермском микрорайоне Ива сносят теннисный корт

Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: клуб Feel GoodФото: клуб Feel Good
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В микрорайоне «Ива» начался демонтаж ангара, расположенного в теннисном клубе Feel Good. Руководители клуба рассказали об этом открытом письме. По их словам, индивидуальный предприниматель Максим Филимонов в 2016 году заключил с администрацией города договор аренды двух земельных участков под спортивную площадку. Ангар был установлен, чтобы обеспечить круглогодичную эксплуатацию корта.

Но прокуратура Мотовилихинского района направила исковое заявление в суд о запрете эксплуатации теннисных кортов из-за нарушений требований пожарной безопасности. В результате суд признал ангар самовольной постройкой и потребовал снести его.

Как рассказали изданию Business Class в департаменте градостроительства и архитектуры, разрешения на строительство теннисного корта не выдавалось.

- Индивидуальный предприниматель может использовать земельные участки под спортивную площадку, - сообщили в департаменте. - Именно под такие цели заключался договор аренды. Он исключает капитальное строительство на площадке, поскольку это нарушает требование пожарной безопасности. Установлено, что противопожарные расстояния между теннисным кортом и жилыми домами не соответствуют нормам, установленным действующим законодательством, и составляют менее 10 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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