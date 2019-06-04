В Прикамье волонтеры собирают людей на поиски 73-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-04T15:05:28+03:00

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В воскресенье, 2 июня, около 17:00 в Краснокамске пропала 73-летняя Таисия Козицина. Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пенсионерка страдает потерей памяти.

Волонтеры объявили сбор на поиски женщины.

- Формируем экипажи для выезда в Краснокамск. Сбор в 18:20 по адресу ул. Комсомольский проспект, 29, - сообщают поисковики.

В Краснокамске все, кто желает принять участие в поисках, могут подходить к 19:30 на Орджоникидзе, 4 Б.

Приметы: Таисии Козициной: плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые, на щеке родимое пятно,

Была одета: красная куртка, черные брюки.

Если вам известно, что-либо о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону 204-49-04 или 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину

ИСТОЧНИК KP.RU