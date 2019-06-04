В Прикамье волонтеры собирают людей на поиски 73-летней пенсионерки
В воскресенье, 2 июня, около 17:00 в Краснокамске пропала 73-летняя Таисия Козицина. Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пенсионерка страдает потерей памяти.
Волонтеры объявили сбор на поиски женщины.
- Формируем экипажи для выезда в Краснокамск. Сбор в 18:20 по адресу ул. Комсомольский проспект, 29, - сообщают поисковики.
В Краснокамске все, кто желает принять участие в поисках, могут подходить к 19:30 на Орджоникидзе, 4 Б.
Приметы: Таисии Козициной: плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые, на щеке родимое пятно,
Была одета: красная куртка, черные брюки.
Если вам известно, что-либо о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону 204-49-04 или 02
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину
ИСТОЧНИК KP.RU