В Перми парень стрелял по собакам из ружья
В понедельник, 3 июня, в Ленинском районе Перми молодой человек расстреливал собак из ружья. Местные жители обратились в полицию.
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», в полицию поступило заявление, что на Осинской находится молодой человек, в руках у которого предмет похожий на ружье. Парня задержали.
Сотрудникам полиции он объяснил, что на него набросилась дикая собака, чтобы защитить себя, он выстрелил в нее из пневматического ружья.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что зоозащитники спасают пса Менделея, в которого стреляли из пневматики. Пермские зоозащитники решили спасти симпатичного дворового пса, которому они дали кличку Менделей. Нашли израненную дворнягу на обочине дороги в районе станции Менделеево в Карагайском районе. Оттуда раненого пса привезли в Пермь.
ИСТОЧНИК KP.RU