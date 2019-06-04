2019-06-04T14:27:44+03:00
Происшествия

В Перми парень стрелял по собакам из ружья

ЧП произошло 3 июня
Лилия Абибулаева
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В понедельник, 3 июня, в Ленинском районе Перми молодой человек расстреливал собак из ружья. Местные жители обратились в полицию.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», в полицию поступило заявление, что на Осинской находится молодой человек, в руках у которого предмет похожий на ружье. Парня задержали.

Сотрудникам полиции он объяснил, что на него набросилась дикая собака, чтобы защитить себя, он выстрелил в нее из пневматического ружья.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что зоозащитники спасают пса Менделея, в которого стреляли из пневматики. Пермские зоозащитники решили спасти симпатичного дворового пса, которому они дали кличку Менделей. Нашли израненную дворнягу на обочине дороги в районе станции Менделеево в Карагайском районе. Оттуда раненого пса привезли в Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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