МЧС: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-04T13:43:18+03:00

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Пресс-служба МЧС предупреждает - вечером 4 и 5 июня на территории Пермского края ожидаются грозы, дожди и сильный ветер.

Ожидается северо-западный ветер, порывы могут достигать 17-20 м/с, при грозах порывы ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем 14-19°.

Сотрудники МЧС советуют автомобилистам быть остнорожными на дорогах и соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, не подходите близко к деревьям.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый летний месяц в Прикамье будет холодным. Как сообщили специалисты ГИС-центра при ПГНИУ, средняя температура в июне 2019 будет ниже климатической нормы на 1 – 1,5 градуса. В Перми средняя температура будет в районе +16 градусов, что на 1,5-2° теплее, чем в июне прошлого года. В начале месяца немного похолодает. В первые дни лета возможны майские грозы и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU