2019-06-04T13:25:03+03:00
Общество

Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%

Он пройдет на площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября
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С 4 июня стартовал первый этап продажи билетов на 30-й, юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля. До конца июня у клиентов ВТБ есть возможность приобрести их со скидкой 30%.

Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира. Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.

ВТБ Кубок Кремля впервые пройдет на площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября 2019 года. Банк ВТБ выступает титульным партнером мероприятия.

Справка:

ВТБ Кубок Кремля – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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