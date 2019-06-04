2019-06-04T13:21:03+03:00
Общество

В Прикамье пристав помог женщине с эпилепсией

Приступ произошел в трамвае
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае у пассажирки трамвая случился приступ эпилепсии. Из всех пассажиров только судебный пристав УФССП по Пермскому краю оказал женщине помощь.

Сотрудник службы услышал хрип, обернулся и увидел женщину, бьющуюся в судорогах.

- Она пыталась говорить, но вместо слов издавала только хрипы. По всем внешним признакам можно было прийти к выводу, что она страдает эпилепсией. Сотрудник ФССП сделал все необходимое для ее спасения: оказал первую помощь, попросил находившуюся рядом девушку вызвать скорую, позвал кондуктора и потребовал остановить трамвай, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

До приезда скорой пристав находился рядом с женщиной, успокаивал ее, уговаривая ровно дышать. Когда приехала «скорая помощь», сотрудник службы судебных приставов объяснил, что произошло, и помог переложить женщину на носилки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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