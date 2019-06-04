2019-06-04T12:17:12+03:00
Происшествия

В Прикамье на пожаре погиб 49-летний мужчина

Пожарные три часа боролись с огнем
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае загорелся частный дом в деревне Мостовая. Сообщение о возгорании поступило 2 июня в 17:23. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

К моменту прибытия пожарных, дом был полностью объят огнем. Вход внутрь огнеборцам заслоняло пламя. Площадь пожара составила 138 м2. В 5 метрах от горящего здания находились соседние дома. Огонь мог переброситься и туда.

В течение 3 часов пожарные боролись с огнем. Когда пожар был потушен, в доме было найдено тело 49-летнего мужчины.

Сотрудники ГУ МЧС проводят проверку по факту ЧП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре спасли 79-летнюю пенсионерку. Как сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю, в Кизеле, 1 июня, произошел пожар в многоэтажном доме. Загорелась квартира на 6 этаже. В помещении находилась 79-летняя пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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