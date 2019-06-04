В Прикамье осудили бывшего сотрудника ДПС за взятку

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-04T13:57:25+03:00

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В Соликамске в сентябре 2018 года сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали сотрудника ДПС при получении взятки в 40 тысяч рублей. Мужчину уволили из органов внутренних дел. Соликамский районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 3 года. Также обвиняемый должен заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, мужчине запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. В воскресенье в 19:00 в Дзержинском районе был остановлен водитель автобуса "Волгабас". Мужчина был пьян, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU