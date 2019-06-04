В Перми закрыли кафе «Эль-Муна»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-04T11:12:33+03:00

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Сотрудники МЧС провели проверку кафе «Эль-Муна» на Комсомольском проспекте в Перми. В результате проверки были выявлены множественные нарушения соблюдения норм противопожарной безопасности. Прокуратура Свердловского района признала кафе опасным для жизни и здоровья граждан.

Судебные приставы опечатали заведение и будут регулярно проводить проверки сохранности пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что более 500 нарушений нашел ростехнадзор в работе башенных кранов. Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявило более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Результаты проверки показали, что нарушения могут привести к аварии, к несчастному случаю или падению крана или груза. Были проверены краны в Индустриальном и Свердловских районах Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU