В Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-04T10:50:21+03:00

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1 июня Максима Л. приехал из Губахи в гости к девушке. Девушка сообщила, что ночью обнаружила, то друго нет.

Подруга пропавшего обратилась в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о пропаже поступило 2 июня.

В понедельник, 3 июня, девушка пропавшего сообщила, что мужчина найден.

- Его нашли живым и здоровы, - написала девушка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли тело мужчины, который утонул во время прогулки на лодке. Он отдал жене спасательный жилет. У мужчины остались маленькие дети. Супружеская пара отправилась кататься на лодке 10 мая. Жена находилась на середине реки, пока к ней не подплыла лодка с рыбаками, которые помогли девушке выбраться. 30 мая волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили о том, что тело мужчины нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU