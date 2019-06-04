300 слов к трехсотлетию города!

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-04T10:40:25+03:00

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Литературный конкурс «300 слов о Перми», стартовавший в городе 20 мая, превратился в литературный флешмоб. В него включились не только жители Перми, но пермяки, живущие в разных городах России. Участники флешмоба пишут свои размышления о Перми ровно из трехсот слов, публикуют их на своих страницах и присылают свои работы на сайт 300slov.ru. Тексты, порой пропитанные любовью к городу и его истории, а порой обличающие и компрометирующие, рождают споры и вызывают искренние эмоции.

Каждую неделю известные люди Перми, среди которых актеры пермских театров, литературные деятели, художники, бизнесмены, выбирают самый лучший текст.

По словам инициаторов литературного проекта, итогом конкурса может стать издание литературного альманаха о Перми, авторами которого станут сами жители города!

Помимо оценки работ конкурсным жюри, партнеры проекта учредили и свои номинации. Так, издательский дом "Комсомольская правда" объявил номинацию "Выбор "Комсомолки". Еженедельно редакция будет вручать книги одному из наиболее понравившихся авторов.

Поддержите литературный флешмоб, напишите 300 слов о Перми! Подробная информация о проекте на сайте 300slov.ru и в группе https://vk.com/prm300slov

ИСТОЧНИК KP.RU