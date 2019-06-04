В Прикамье три человека погибли в утонувшей машине

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-04T09:53:51+03:00

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Жители Чусового скорбят по трем местным жителям. Тела троих мужчин были найдены вчера в понедельник, 3 июня, в утонувшей «Ниве». Машину достали из реки в деревне Малышата.

- А машине находились тела трех мужчина, самому старшему было 46-лет. По данному факту проводится проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в краевом следственном комитете.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Каме. Родителям мальчик сказал, что пошел купаться. 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчику. Вчера водолазы обнаружили тело мальчика. Подростка достали на берег и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU