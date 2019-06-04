2019-06-04T09:37:39+03:00
Происшествия

В Перми нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Каме

Родителям мальчик сказал, что пошел купаться
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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В воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми на берегу Камы прохожие нашли детскую одежду и телефон. Оказалось, что вещи принадлежат 13-летнему мальчику, который сказал родителям, что пошел купаться.

Вчера водолазы обнаружили тело мальчика. Подростка достали на берег и передали сотрудникам полиции.

Следователи начали проверку по факту гибели школьника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, ранее ранее мы писали о том, что в Перми 7-летний мальчик провалился в колодец. В субботу, 1 июня, в День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик наступил на люк колодца, тот встал вертикально, и ребенок застрял в получившемся отверстии. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу. У него были ушибы и ссадины. Ему назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проверку проводят и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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