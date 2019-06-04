"Бегает и скачет". Волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы
Малыша нашли весной под плитами одного из предприятий на территории Перми. Щенок был абсолютно лысый и замерзал от холода. Волонтеры вылечили найденыша от всех болячек и дали кличку Фома Семеныч. Через несколько месяц щенок подрос, оброс шерстью и стал жизнерадостным, веселым псом. Малыш стал очень активным, бегает и скачет по вольеру, играет с другими щенками.
Волонтеры ищут Фоме дом, но с некоторыми условиями.
Фото: Семен Филипповский
- Отдаем под договор. Только в Пермь и только в вольер или квартиру, не на цепь, - уточняет Семен Филипповский.
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом. Волонтеры пермского приюта «Матроскин» поделились фотографиями их «воспитанника» Валентина. Он попал в приют еще в прошлом году в ужасном состоянии, его длинная и пушистая шерсть скаталась, была грязной, так что пришлось ее сбрить.
ИСТОЧНИК KP.RU