"Бегает и скачет". Волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-04T09:26:35+03:00

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Малыша нашли весной под плитами одного из предприятий на территории Перми. Щенок был абсолютно лысый и замерзал от холода. Волонтеры вылечили найденыша от всех болячек и дали кличку Фома Семеныч. Через несколько месяц щенок подрос, оброс шерстью и стал жизнерадостным, веселым псом. Малыш стал очень активным, бегает и скачет по вольеру, играет с другими щенками.

Волонтеры ищут Фоме дом, но с некоторыми условиями.

Фото: Семен Филипповский

- Отдаем под договор. Только в Пермь и только в вольер или квартиру, не на цепь, - уточняет Семен Филипповский.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом. Волонтеры пермского приюта «Матроскин» поделились фотографиями их «воспитанника» Валентина. Он попал в приют еще в прошлом году в ужасном состоянии, его длинная и пушистая шерсть скаталась, была грязной, так что пришлось ее сбрить.

ИСТОЧНИК KP.RU