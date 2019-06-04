2019-06-04T07:59:44+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину за убийство подруги своей матери

А перед этим он украл телефоны и деньги друзей родственницы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чусовом было обнаружено тело 43-летней женщины. Сотрудники следственного комитета установили, что преступление совершил сын подруги женщины.

В течение нескольких дней погибшая распивала алкоголь в квартире своей подруги. В этой же квартире находился 37-летний сын хозяйки жилища. Мужчина украл у гостей телефоны и деньги, продал их и купил себе наркотики. Когда мужчина вернулся домой, 43-летняя подруга его матери обвинила его в краже, между ними возник конфликт. После чего женщина отправилась спать.

Злоумышленник решил похитить украшения женщины, дождался, пока она уснет, и нанес ей несколько ударов ножом. Снял украшения и скрылся. 43-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Злоумышленника задержали.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причастность подозреваемого к совершению других преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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