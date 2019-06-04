2019-06-04T07:56:13+03:00
Общество

Ко Дню охраны окружающей среды Пермский филиал Хенкель запускает «Эффективную упаковку»

Проект реализуется совместно с компанией «Буматика»
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Фото предоставлено компаниейФото предоставлено компанией
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Следуя примеру мировых лидеров производства, Пермский филиал компании "Хенкель" начал реализацию программы расширенной ответственности как производителя, или РОП. «Эффективная упаковка» - это не только инфраструктурный, но и просветительский проект, рассказывающий о видах упаковки, ее отличительных свойствах, безопасности и экологичности в использовании и переработке. Компания «Хенкель», помимо выпуска продукции в самой эффективной упаковке, заботится о ее переработке, принимая участие в создании системы раздельного сбора отходов.

Проект реализуется совместно с компанией «Буматика», установившей уже более 100 желтых контейнеров для сбора пластиковой тары в Кировском районе. В рамках просветительской части пройдут уроки для школьников, посвященные истории и эволюции упаковки, которую можно считать индикатором развития технологий и цивилизованности в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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