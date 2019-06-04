2019-06-04T07:36:01+03:00
Общество

В Перми построят новую детскую поликлинику

Она появится в Орджоникизевском районе Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Краевые власти объявили аукцион на строительство детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 148,2 миллиона рублей. Построить медучреждения планируют за 275 дней с даты заключения госконтракта.

Согласно техзаданию, поликлиника сможет принимать 200 человек за смену. Также предусмотрен дневной стационар на 5 койко-мест.

Заявки принимаются до 10 июня 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на реконструкцию участка эспланады выделят почти 100 миллионов. Там постоят площадку для игры в гольф. На сайте госзакупок появилась информация о том, что для оборудования участка пермской эспланады выделят почти 100 миллионов рублей.Подрядчик должен провести строительные работы и возвести объекты для отдыха, например, площадку для игры в гольф, горные убежища, пляжные сооружения, парковые территории

ИСТОЧНИК KP.RU

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