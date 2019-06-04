2019-06-04T06:43:55+03:00
Общество

Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми: краны пересохнут в 20 домах

Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми: меры приняты в связи с ремонтными работами
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми произойдет в нескольких районах города. Так, 5 июня с 9:00 до 19:00 без водоснабжения останутся жители домов по следующими адресам:

-Ново-гайвинская, 82 и 90,

-Писарева, 1–2А.

Также в Орджоникидзевском районе не будет воды 7 июня из-за планово-ремонтных работ по адресу переулок Дубровский 1-й, 10, краны пересохнут в домах по следующим адресам:

- переулок Дубровский 1-й, 6–12,

- Карабышева, 4

- Репина, 2А-Б.

В четверг, 7 июня, воду отключат на улице Грибоедова, 130, пр. Парковый 54/1 и 54/2, а также в домах по ул. Подлесная, 6 и 43–47А (не четные).

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Пермского края будут меньше платить за вывоз мусора. За вывоз ТКО жители Пермского края будут платить на 0,39 рублей меньше. Теперь ежемесячный платеж составляет 2,96 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на машины упал забор
В Перми закрыли кафе «Эль-Муна»
В Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину
300 слов к трехсотлетию города!
В Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса
В Прикамье три человека погибли в утонувшей машине
В Перми нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Каме
"Бегает и скачет". Волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы
В Прикамье автобус сбил 10-летнюю девочку
В Прикамье осудят мужчину за убийство подруги своей матери
Ко Дню охраны окружающей среды Пермский филиал Хенкель запускает «Эффективную упаковку»
В Перми построят новую детскую поликлинику
В Пермском крае разыскивают 47-летнего мужчину со спортивной сумкой
В Прикамье осудят насильника, который совершил 36 преступлений в отношении детей
«Обострилась травма». Катерина Шпица пожаловалась на здоровье
В Перми стартовала программа летней занятости подростков
Жители Пермского края будут меньше платить за вывоз мусора
«СИБУР» и Администрация Перми приглашают пермяков на публичные замеры воздуха
В Перми представили три варианта продления улицы Крисанова
В Перми начали сносить Горьковские бани
МЧС: в Прикамье ожидаются сильный ветер и град
Пермский «УРАЛХИМ» выпустил годовой экологический отчёт
В Перми начали расширять улицу Ленина
«Остались одежда и телефон». В Перми утонул 13-летний мальчик
Двое жителей Прикамья ограбили магазин техники, чтобы купить алкоголь
В ВУЗах Прикамья появятся дополнительные бюджетные места
Пермяки обеспокоены появлением лосей в черте города