Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми: краны пересохнут в 20 домах

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-04T06:43:55+03:00

Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми: меры приняты в связи с ремонтными работами

Изменить размер текста: A A

Отключение воды с 5 по 7 июня 2019 в Перми произойдет в нескольких районах города. Так, 5 июня с 9:00 до 19:00 без водоснабжения останутся жители домов по следующими адресам:

-Ново-гайвинская, 82 и 90,

-Писарева, 1–2А.

Также в Орджоникидзевском районе не будет воды 7 июня из-за планово-ремонтных работ по адресу переулок Дубровский 1-й, 10, краны пересохнут в домах по следующим адресам:

- переулок Дубровский 1-й, 6–12,

- Карабышева, 4

- Репина, 2А-Б.

В четверг, 7 июня, воду отключат на улице Грибоедова, 130, пр. Парковый 54/1 и 54/2, а также в домах по ул. Подлесная, 6 и 43–47А (не четные).

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Пермского края будут меньше платить за вывоз мусора. За вывоз ТКО жители Пермского края будут платить на 0,39 рублей меньше. Теперь ежемесячный платеж составляет 2,96 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU