СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-03T15:26:57+03:00

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Пермская актриса Катерина Шпица активно ведет Instagram. Своим подписчикам она рассказывает о семье, съемках, делится впечатлениями с отдыха. В одном из последних постов Катерина сообщила, что у нее обострилась старая травма позвоночника и сейчас ей приходится проходить лечение.

- Друзья, берегите позвоночник, это наше всё! И пристально следите за здоровьем своих детей в этом смысле. Меня советская медицина в маленьком шахтёрском городке упустила, главным образом, по причине странного пренебрежения диагнозом «сколиоз», потом, во взрослом возрасте, любая травма может спровоцировать запуск очень неприятных механизмов. Я настроена решительно, настала в моей жизни эра ЛФК, - написала актриса в Instagram.

katerinashpitsa Обострилась травма . Катерина Шпица пожаловалась на здоровье

Подписчикам пермячка посоветовала тщательнее следить за своим здоровьем и не пренебрегать им.

ИСТОЧНИК KP.RU