«Обострилась травма». Катерина Шпица пожаловалась на здоровье
Пермская актриса Катерина Шпица активно ведет Instagram. Своим подписчикам она рассказывает о семье, съемках, делится впечатлениями с отдыха. В одном из последних постов Катерина сообщила, что у нее обострилась старая травма позвоночника и сейчас ей приходится проходить лечение.
- Друзья, берегите позвоночник, это наше всё! И пристально следите за здоровьем своих детей в этом смысле. Меня советская медицина в маленьком шахтёрском городке упустила, главным образом, по причине странного пренебрежения диагнозом «сколиоз», потом, во взрослом возрасте, любая травма может спровоцировать запуск очень неприятных механизмов. Я настроена решительно, настала в моей жизни эра ЛФК, - написала актриса в Instagram.
Подписчикам пермячка посоветовала тщательнее следить за своим здоровьем и не пренебрегать им.
ИСТОЧНИК KP.RU