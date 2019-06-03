Жители Пермского края будут меньше платить за вывоз мусора
За вывоз ТКО жители Пермского края будут платить на 0,39 рублей меньше. Теперь ежемесячный платеж составляет 2,96 рублей. Для жителей частного сектора цена снизилась на 5 рублей. Платеж составил 65,8 рублей с одного проживающего. Раньше жители частного сектора платили 70,82 рубля за одного человека.
Таким образом, платеж за вывоз ТКО в Пермском крае остаётся одним из самых низких в стране.
Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года. Перерасчёт платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен «Теплоэнерго» автоматически. Жителям не нужно обращаться за перерасчетом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали сносить Горьковские бани. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU