Жители Пермского края будут меньше платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-03T14:53:18+03:00

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За вывоз ТКО жители Пермского края будут платить на 0,39 рублей меньше. Теперь ежемесячный платеж составляет 2,96 рублей. Для жителей частного сектора цена снизилась на 5 рублей. Платеж составил 65,8 рублей с одного проживающего. Раньше жители частного сектора платили 70,82 рубля за одного человека.

Таким образом, платеж за вывоз ТКО в Пермском крае остаётся одним из самых низких в стране.

Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года. Перерасчёт платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен «Теплоэнерго» автоматически. Жителям не нужно обращаться за перерасчетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали сносить Горьковские бани. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU