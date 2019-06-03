В Перми представили три варианта продления улицы Крисанова

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-03T14:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Business Class, проектировщик представил предварительный план реконструкции улицы Крисанова от шоссе космонавтов до Пушкина. Проектная организация ОАО «Институт – Гипростроймост» представила три варианта.

Два предполагают пересечение улицы Крисанова с тоннелем на шоссе Космонавтов, но отличаются размещением трамвайных путей. В одном случае на обособленном полотне, в другом – по оси дороги. В третьем варианте трамвайные пути обособлены, а по улице Крисанова предполагается строительство путепровода.

Предварительно согласован первый вариант с пересечением улицы Крисанова с тоннелем на шоссе Космонавтов и трамвайными путями на обособленном полотне.

До 30 декабря 2019 года подрядчик должен провести проектные изыскания и разработать проект. После чего его изучат инженеры. К 19 октября 2020 года власти планируют получить полный пакет документов.

ИСТОЧНИК KP.RU