В Перми начали сносить Горьковские бани

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-03T14:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, начался демонтаж здания Горьковских бань. В течение многих лет пермяки приходили сюда, чтобы попариться, но уже в течение нескольких лет здание пустует. Недавно бани и земельный участок продали частному инвестору.

Местные жители увидели, что к зданию приехали краны, и рабочие начали разбирать крышу. Сейчас здание огорожено забором.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали расширять улицу Ленина. Работы начались 3 июня. В Перми начались ремонтные работы по расширению улицы Ленина. Проехать участок Ленина от 25 Октября до Сибирской и не встать в пробку практически невозможно. С одной полосы машины поворачивали и направо. и налево, и двигались прямо. Сегодня на проблемном участке начались ремонтные работы по расширению дороги. Чтобы проезжая часть стала больше, немного сузят пешеходную дорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU