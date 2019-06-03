МЧС: в Прикамье ожидаются сильный ветер и град

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-03T13:33:31+03:00

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Пресс-служба МЧС предупреждает - вечером 3 июня и утром 4 июня на территории Пермского края ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь и порывистый ветер.

Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, при грозах порывы ветра 20-25 м/с. В Перми прогнозируются грозы, град, усиление ветра от 17-22 м/с.

Сотрудники МЧС советуют автомобилистам быть остнорожными на дорогах и соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, не подходите близко к деревьям.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый летний месяц в Прикамье будет холодным. Как сообщили специалисты ГИС-центра при ПГНИУ, средняя температура в июне 2019 будет ниже климатической нормы на 1 – 1,5 градуса. В Перми средняя температура будет в районе +16 градусов, что на 1,5-2° теплее, чем в июне прошлого года. В начале месяца немного похолодает. В первые дни лета возможны майские грозы и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU